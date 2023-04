MN - Milan Primavera in partenza per Ginevra: domani l’inizio delle final four di Youth League

MilanNews.it

Il Milan di Mister Ignazio Abate vuole provare a fare ulteriormente la storia. Dopo aver raggiunto le final four di Youth League per la prima volta, il Milan, domani alle ore 18, avrà l'occasione di andare in finale qualora battesse l'Hajduk Split. Giusto ricordare anche che questo traguardo è condiviso anche con la prima squadra: il Milan, infatti, è l’unico Club d’Europa ad essere arrivato tra le prime 4 squadre sia in UEFA Champions League (Prima Squadra) che in UEFA Youth League (U19).

I rossoneri sono ora in partenza dalla stazione centrale di Milano, direzione Ginevra, sede delle final four di Youth League. Assieme alla squadra, presenti anche il ds della Primavera Paolo Danzé e il responsabile del settore giovanile Angelo Carbone.