MN - Milan, prosegue a gonfie vele anche la vendita dei biglietti per i match di campionato contro Empoli e Lecce

Oltre che per Milan-Napoli di Champions League, sta andando a gonfie vele anche la vendita dei biglietti per i prossimi due match casalinghi di campionato dei rossoneri contro Empoli e Lecce: per la sfida di venerdì contro i toscani sono attesi a San Siro quasi 70 mila spettatori, mentre in vista della gara contro i pugliesi sono andate molto bene le promo per gli under 16 e le famiglie.