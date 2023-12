MN - Milan, questa sera la festa di Natale del club rossonero

Il Natale si sta avvicinando e anche il Milan lo festeggerà a dovere in famiglia. Come ha appreso la redazione di MilanNews.it. La squadra rossonera nella serata di oggi si ritroverà per celebrare le feste in arrivo con una cena in centro a Milano per i calciatori, lo staff e tutti i membri del club rossonero. Un modo per festeggiare insieme, in mezzo a una stagione fittissima.

Anche durante le feste, infatti, non ci sarà una vera e propria pausa, anzi. Il Milan venerdì sarà a Salerno e poi otto giorni dopo sarà impegnato a San Siro contro il Sassuolo. Il 2 gennaio inizia la Coppa Italia, sempre a San Siro, contro il Cagliari; infine attorno all'Epifania si concluderà il girone d'andata a Empoli.