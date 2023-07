MN - Milan, Reijnders è atterrato a Milano Linate

vedi letture

Come riportato dall'inviato di MilanNews.it, Tijjani Reijnders è appena atterrato a Milano Linate con un volo partito da Amsterdam. Tra poco, non appena l'olandese uscirà dall'aeroporto, saremo in gradi di mostrarvi le prime immagini dell'olandese in Italia da calciatore del Milan!