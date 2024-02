MN - Milan, sabato alle 14 la conferenza stampa di mister Pioli

Il Milan oggi torna a lavorare a Milanello nell'utlima settimana di allenamento "piena" prima che inizino impegni, tra Serie A ed Europa League, molto più ravvicinati. Domenica sera a San Siro c'è il Napoli di Mazzarri, con i rossoneri che non devono in alcun modo far rientrare in corsa Champions gli attuali campioni d'Italia.

Mister Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa per presentare la sfida sabato 10 febbraio a partire dalle ore 14 dalla sala stampa di Milanello. Potrete seguire tutte le dichiarazioni del mister sia sui canali ufficiali del club e sia, come di consueto, con la diretta testuale di MilanNews.it.