MN - Milan-Salernitana, 70.831 spettatori per un incasso di 2.509.077,00€

E' in corso Milan-Salernitana, valevole per l'ultima giornata del campionato di Serie A 2023\2024, gara che chiuderà inoltre il ciclo in rossonero di Mister Stefano Pioli e di Olivier Giroud e Simon Kjaer. Questa a San Siro si registrano 70.831 spettatori per un incasso di 2.509.077,00 € con i tifosi rossoneri che quindi non hanno voluto rinunciare al "The last Dance" Di 3 importanti figure che hanno permesso il Milan di tornare ai vertici in questi ultimi anni.