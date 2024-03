MN - Milan, Steve Tashjian non farà parte dello staff: ha avuto un ruolo come consulente

In merito a quanto riportato in precedenza sul nostro sito, aggiungiamo le giuste e doverose precisazioni riguardo al ruolo di Steve Tashjian all'interno del mondo Milan. Infatti, l'americano è stato protagonista in rossonero solo come consulente, facendo analisi e preparazioni a Milanello qualche giorno fa, ma ha concluso il mandato e non entrerà a far parte dello staff atletico del club rossonero in futuro.

Così, non si prevede la sua presenza in futuro nello staff dell'allenatore rossonero. Di seguito, riportiamo qui la notizia sul nostro sito: Alla scoperta di Steve Tashjian: il consulente atletico che ha avuto un'esperienza al Milan