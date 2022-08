MN - Milan, stiramento al retto femorale sinistro per Krunic

Fonte: Antonio Vitiello

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Rade Krunic non sarà disponibile per la partita di domani contro l'Atalanta. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, il centrocampista bosniaco ha riportato uno stiramento al retto femorale sinistro. L'entità dell'infortunio, come riferito dal tecnico rossonero in conferenza stampa, è da valutare.

Di Antonio Vitiello