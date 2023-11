MN - Milan sul mercato a gennaio? Bisantis: "Indubbiamente. La squadra va rinforzata, mancano ricambi di qualità a Giroud, ma non solo..."

vedi letture

Tempo di riflessioni per il Milan: l'ultima pausa per le nazionali del 2023 è arrivata e un quarto di stagione è già alle spalle. I rossoneri non vivono un gran momento e Pioli approfitta della pausa per fare una diagnosi dei vari problemi del Diavolo. Per capirne di più la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il radiocronista RAI Giuseppe Bisantis. Le sue parole.

Urgono interventi sul mercato di gennaio?

“Indubbiamente. Questo primo mini-bilancio del campionato del Milan ci dice che la squadra va rinforzata. Quello che manca a Pioli, sembrano essere proprio ricambi di qualità. A Giroud, ma non solo…”.