MN - Milan vincente in Champions? Pistocchi: "Il City è ingiocabile"

Maurizio Pistocchi, intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it ha commentato così l'eventualità che il Milan vinca la Champions qualora passasse il turno contro l'Inter: "Sarò onesto anche in questo caso: per me il City di quest’anno è ingiocabile. Lo era anche l’anno scorso? Sono d’accordo, erano fortissimi anche la stagione passata. Ora però c’è Haaland, al momento il centravanti più forte al mondo.

Forse anche molto più di certi bomber del passato lontano e recente, come Cristiano Ronaldo. Ha una velocità straordinaria, una forza fisica devastante, una qualità impressionante nel gioco aereo… Insomma, con lui Guardiola ha letteralmente trovato grimaldello che gli apre tutte le porte".