MN - Milanisti in Nazionale: ecco tutti i convocati e tutti gli impegni

Ecco l'elenco dei giocatori rossoneri convocati in Nazionale e i rispettivi impegni:

ITALIA: Donnarumma e Romagnoli - Italia-Portogallo 17/11 e Italia-USA 20/11

ITALIA UNDER 21: Plizzari, Calabria e Cutrone - Italia-Inghilterra 15/11 e Italia-Germania 19/11

ITALIA UNDER 20: Bellanova - Italia-Germania 15/11 e Olanda-Italia 20/11

TURCHIA: Calhanoglu - Turchia-Svezia 17/11 e Ucraina-Turchia 20/11

CROAZIA UNDER 21: Halilovic - Croazia-Francia 15/11

COSTA D'AVORIO: Kessie - Guinea-Costa d'Avorio 18/11

SPAGNA: Suso - Croazia-Spagna 15/11 e Spagna-Bosnia 18/11

URUGUAY: Laxalt - Brasile-Uruguay 16/11 e Francia-Uruguay 20/11

SVIZZERA: Rodriguez - Svizzera-Qatar 14/11 e Svizzera-Belgio 18/11