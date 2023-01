MN - Mirante o Tatarusanu titolare a Salerno? Bianchin: "Ho la sensazione che l'idea Mirante sia rimasta a Pioli"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Bianchin, giornalista al seguito del Milan per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su Mirante o Tatarusanu titolari a Salerno: "Lo sa soltanto Pioli e non c'è stato neanche modo di chiederglielo in conferenza stampa post partita. Io ho la sensazione che l'idea gli rimanga: il fatto che abbia tenuto Mirante fino al 60esimo qualche indizio ce lo dà; credo che ci penserà. Secondo me non ha maturato ancora una decisione definitiva, ma chi si aspetta Mirante titolare a Salerno rischia di non avere un pensiero folle...".