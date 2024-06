MN - Mistretta: "L'iter amministrativo per lo stadio durerà un anno e mezzo. L'opera darà nuova identità al nostro territorio"

Il progetto per lo stadio di San Donato si fa sempre più concreto. La Regione Lombardia ha approvato nei giorni scorsi la delibera che prevede l'adesione all'accordo di programma. Quali sono i prossimi passi? Ne abbiamo parlato con Massimiliano Mistretta, Assessore alle Opere Pubbliche e Mobilità del comune di San Donato Milanese. In esclusiva per MilanNews.it.

Assessore, la Regione vota l'accordo di programma. Quali sono i prossimi step per poter posare la prima pietra per la costruzione?

"Dopo la conferma delle società facenti capo a Ferrovie, anche Regione Lombardia ha aderito alla proposta di Accordo di Programma, ora manca ancora l'adesione di Città Metropolitana per dare avvio concreto al tavolo di lavoro che definirà i contenuti progettuali e gli interventi legati all'operazione stadio. Si tratta di un iter amministrativo che durerà circa un anno e mezzo al termine del quale saranno chiari e definiti gli impegni che ciascun soggetto si assumerà sulla visione pubblica di un'opera che sicuramente determinerà una nuova identità del nostro territorio".