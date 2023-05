MN - Montorfano: "All'andata Cremonese perfetta tatticamente. Il Milan può puntare alla vittoria della Champions"

MilanNews.it

Riguardo all’imminente Milan-Cremonese, la redazione di MilanNews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Mario Montorfano, capitano dei grigiorossi, in cui ha militato tra il 1978 e il 1994.

A Cremona qualcuno ti definisce il Paolo Maldini dei grigiorossi…

“Non scherziamo! Non c’è assolutamente paragone con la storia del calcio che ha scritto Paolo, che ho ammirato e affrontato tante volte da avversario. Anche adesso da dirigente non scherza: è diventato, gradualmente, tra i migliori in Italia”.

A proposito di avversari: domani Braida sfida il “suo” Milan. Per chi farà realmente il tifo?

“Ride (ndr). Anche con lui abbiamo battagliato tante volte e ce le siamo date di santa ragione da calciatore. Braida è alla Cremonese e tifa Cremonese. Poi chiaro: è un pezzo di storia del grande Milan di Berlusconi e Galliani. Sono anni che non dimentichi così, un mattino”.

Altro ex Milan il tecnico della Cremonese, Davide Ballardini. Soddisfatto del suo operato?

“Per me il mister sta facendo bene, però non mi spiego questo rendimento tanto altalenante. Se mi chiedete però se Ballardini può salvare la Cremonese, io dico di sì. La storia delle miracolose salvezze di Davide Nicola insegna. E poi la Cremonese è arrivata in semifinale di Coppa Italia…”.

Come si battono i Campioni d’Italia in carica a San Siro?

“Sperando fino all’ultimo secondo (ride ndr). Scherzi a parte, ricordatevi come è finita l’andata. La Cremonese ha inchiodato il Milan sullo 0-0 e gli ha impedito di sfruttare la sua arma più letale: le ripartenze veloci sulle corsie esterne. Fummo tatticamente perfetti”.

I rossoneri sono in semifinale di Champions. Possono concretamente aspirare a vincerla?

“Ai miei tempi era strano il contrario. Il Milan veniva concepito come il City o il Real Madrid di oggi. Ovvio che il Milan può puntare alla vittoria della Champions. Nei due match con il Napoli ha fatto vedere di che pasta è fatto in campo europeo”.

Per quali ragioni il Milan ha passato così agevolmente il testimone ai partenopei in campionato?

“Non puoi vincere tutti gli anni. Il Napoli è stato più continuo e ha meritato di più. Ma l’anno prossimo prevedo il Milan di Pioli nuovamente in lotta”.

Ricordi di Milan-Cremonese dei tuoi tempi?

“Noi giocavamo contro il grande Milan di Gullit, Van Basten e compagnia. Non c’era molto da sperare. Ricordo però che le partite contro queste grandissime squadre ci aiutavano a alzare il grado di tensione e aspirare a migliorarci ogni volta sempre di più”.