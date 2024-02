MN - Monza-Milan, cena tra Galliani, Ibra e Scaroni all'U-Power Stadium

Monza-Milan, da quando Silvio Berlusconi ha acquistato la società brianzola, non potrà mai essere una “semplice” sfida tra due squadre di calcio. Parliamo di storie che si incrociano e sentimenti forti, oltre che un enorme rispetto reciproco tra le due società.

Non può essere altrimenti, visto quello che Adriano Galliani è stato per una vita al Milan e per quello che è ora al Monza.

In questi istanti, apprende la redazione di MilanNews.it, è in corso la cena tra Galliani, Paolo Scaroni e Zlatan Ibrahimovic nella lounge dell’U-Power Stadium. Incontro in un clima disteso e sereno a circa un’ora dal fischio d’inizio.

di Pietro Mazzara.