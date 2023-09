MN - Morelli: "Il Milan lo vedo tra le squadre in lotta per il campionato"

Lotta scudetto, derby, mercato e le critiche (esagerate?) a Leao. Per parlare di questi temi caldi in casa Milan ed altro la redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva Niccolò Morelli, avvocato ed agente sportivo. Queste le sue dichiarazioni:

Questo Milan può lottare davvero fino alla fine per lo Scudetto? “Secondo me sì, il Milan è una di quelle squadre in lotta per lo Scudetto. Ha iniziato il campionato magari con questa sconfitta importante con l’Inter, ma fino ad allora aveva comunque fatto bene. Credo che sarà protagonista durante il campionato”.