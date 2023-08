MN - Morleo: "Bologna-Milan? Mi aspetto una partita aperta, può riservare sorprese"

In merito all’imminente sfida del Milan con il Bologna e all’attualità in chiave rossonera, abbiamo raggiunto telefonicamente Archimede Morleo, ex calciatore rossoblù (tra il 2010 e il 2017), allenato tra le fila emiliane da Stefano Pioli (precisamente tra il 2011 e il 2014). Queste le sue dichiarazioni:

Che tipo di match ti aspetti contro il Bologna, ambiente che conosci molto bene?

“Le partite di inizio campionato sono sempre sorprendenti, dipenderà da tanti fattori: temperatura e preparazione fisica su tutti. Mi aspetto, in ogni caso, una partita aperta, giocata a viso aperto anche dagli emiliani”.