MN - Morleo: "Per lo Scudetto sfida alla pari tra Milan, Inter, Napoli e Juventus"

In merito all’imminente sfida del Milan con il Bologna e all’attualità in chiave rossonera, abbiamo raggiunto telefonicamente Archimede Morleo, ex calciatore rossoblù (tra il 2010 e il 2017), allenato tra le fila emiliane da Stefano Pioli (precisamente tra il 2011 e il 2014). Queste le sue dichiarazioni:

Chi si contenderà lo scudetto?

“Difficile dirlo ora: tutte le squadre di vertice hanno perso giocatori importanti. Per me sarà sfida tra Inter, Napoli, Milan e Juventus a pari merito”.