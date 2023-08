MN - Morleo: "Pioli? I cambi che ci sono stati gli faranno bene"

In merito all’imminente sfida del Milan con il Bologna e all’attualità in chiave rossonera, abbiamo raggiunto telefonicamente Archimede Morleo, ex calciatore rossoblù (tra il 2010 e il 2017), allenato tra le fila emiliane da Stefano Pioli (precisamente tra il 2011 e il 2014). Queste le sue dichiarazioni:

Conosci molto bene Pioli: c’è il rischio che sia stato lasciato eccessivamente “solo al comando”?

“No, il cambio che c’è stato gli farà bene: sarà come affrontare una nuova avventura nella stessa società. Conoscendolo, sarei stato più scettico se avessero cambiato poco”.