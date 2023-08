MN - Moscardelli: "L'organico del Milan può competere sia in campionato che in Champions"

vedi letture

Riguardo all’imminente sfida tra Bologna e Milan, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Davide Moscardelli, ex calciatore degli emiliani (stagione 2013-2014), punto fermo del Chievo e della formazione rossoblù medesima di Stefano Pioli (a livello complessivo, tra il 2010 e il 2014).

A quali obiettivi stagionali pensi possa puntare il Milan?

“Sono arrivati tanti nuovi giocatori. Dopo cinque-sei partite, potremo avere le idee molto più chiare. Logico che l’organico è lungo e competitivo per essere protagonisti sia in campionato, sia in Europa”.