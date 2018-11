MN - Musacchio in ripresa: c'è meno preoccupazione rispetto al momento della sostituzione

Dopo la grande paura in campo, sembra essersi ripreso il centrale argentino Mateo Musacchio. Come raccolto dall'inviato di MilanNews.it, il difensore desta meno preoccupazione rispetto al momento della sostituzione, nel corso della quale non ha mai perso coscienza. Dopo la doccia in spogliatoio, l'ex Villarreal ha abbandonato la zona mista tranquillamente, rasserenando compagni ed avversari.