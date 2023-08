MN - Musah arrivato al Centro Ambrosiano per ottenere l'idoneità sportiva

Dopo aver terminato le visite mediche alla clinica La Madonnina, Yunus Musah, nuovo acquisto del Milan, è arrivato in questi istanti al centro Ambrosiano per ottenere l'idoneità sportiva. Il giocatore, poi, si trasferirà nella sede rossonero per mettere la firma sul contratto.