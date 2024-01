MN - Musah torna a disposizione di Pioli. Okafor vede la Roma

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, c'è un recupero importante per il Milan in vista della gara di Empoli, match che chiuderà il girone d'andata dei rossoneri. Musah infatti torna nella lista dei convocati di Stefano Pioli. Per quanto riguarda la situazione di Okafor, invece, si lavora per averlo a disposizione con la Roma.

Discorso a parte per Marco Sportiello, che prosegue il suo lavoro con con i preparatori. Il portiere è sempre più vicino al rientro. Su Pellegrino e Caldara, invece, prosegue il lavoro di riatletizzazione.