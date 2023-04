MN - Napoli-Milan, attesi 2500 tifosi rossoneri nel settore ospiti del Maradona

Fonte: Pietro Mazzara

Un background di rilievo per una partita di cartello. Napoli e Milan scaldano i motori in vista della partita di martedì che varrà l’accesso alle semifinali di Champions League. E al Maradona, che si prepara a colorarsi di azzurro, non mancherà la solita carica e spinta del tifo rossonero: come appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, sono attesi circa 2500 supporters del Diavolo nel settore ospiti dell’impianto partenopeo.

Di Pietro Mazzara