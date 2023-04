MN - Napoli-Milan, ecco il programma della vigilia dei rossoneri

© foto di Antonio Vitiello

Oggi il Milan gioca a Bologna ma è inevitabile che la testa viaggi già al Maradona dove martedì i rossoneri si giocano l'accesso alle semifinale di Champions League. Lunedì, giorno di vigilia, i rossoneri scenderanno sul campo di allenamento di Milanello alle ore 11 e, come di consueto in queste occasioni, la sessione sarà aperta alla stampa per i primi 15 minuti. Quindi la partenza per Napoli dove, alle 19, presso lo Stadio Diego Armando Maradona , l'allenatore del Milan Stefano Pioli e un giocatore incontreranno i giornalisti per la conferenza stampa.