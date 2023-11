MN - Neri: "Il numero di partite che disputano i calciatori è eccessivo: non sono robot, prima o poi certi problemi li accusano"

Il problema infortuni è per il Milan uno dei temi centrali in questo avvio di stagione e sarà motivo di indagini in questa pausa delle nazionali. Sono troppi gli stop, specialmente di natura muscolare, accusati dai giocatori della rosa di Stefano Pioli. Per capirne di più la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il preparatore atletico che fu con Capello nella Juventus di Ibrahimovic, Massimo Neri. Le sue parole.

Ossia?

“Lo dico da esperto del settore, non casualmente. Ai piani alti non si rendono conto del fatto che si gioca troppo? Mi sembra eccessivo il numero di partite, in media, che sono giunti a disputare i calciatori in un mese. Non sono macchine o robot, prima o poi certi problemi li accusano…”.