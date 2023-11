MN - Neri: "La Juve, senza coppe, ha un vantaggio importante. Rispetto agli anni scorsi hanno meno infortuni muscolari"

Il problema infortuni è per il Milan uno dei temi centrali in questo avvio di stagione e sarà motivo di indagini in questa pausa delle nazionali. Sono troppi gli stop, specialmente di natura muscolare, accusati dai giocatori della rosa di Stefano Pioli. Per capirne di più la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il preparatore atletico che fu con Capello nella Juventus di Ibrahimovic, Massimo Neri. Le sue parole.

In questo senso, la Juventus potrebbe risultare avvantaggiata, non disponendo delle coppe europee?

“Inevitabilmente è un vantaggio importante, perché sono partite da disputare in meno. Infatti, rispetto agli scorsi anni, l’organico di Allegri ha subito meno infortuni muscolari”.