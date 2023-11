MN - Neri: "La sosta nazionali non aiuta: i calciatori continuano a giocare e compiono viaggi transoceanici. I tempi di recupero sono molto diversi rispetto a 10/15 anni fa"

Il problema infortuni è per il Milan uno dei temi centrali in questo avvio di stagione e sarà motivo di indagini in questa pausa delle nazionali. Sono troppi gli stop, specialmente di natura muscolare, accusati dai giocatori della rosa di Stefano Pioli. Per capirne di più la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il preparatore atletico che fu con Capello nella Juventus di Ibrahimovic, Massimo Neri. Le sue parole.

La sosta per le nazionali potrebbe risultare ausiliare in questo senso?

“E in quale modo? Alla fine i calciatori continuano a giocare partite con le rispettive nazionali, compiendo viaggi e, spesso, voli transoceanici, con il clima che cambia. Gli allenatori e i rispettivi staff sono costretti a pensare in modo completamente diverso ai tempi di riposo fisiologici dei calciatori delle proprie rose rispetto, anche soltanto, a dieci-quindici anni fa”.