MN - Neri su Ibra: "L'ho allenato, è una figura ineccepibile, non si pone mai limiti. Non so come agirà fuori dal campo, ma sicuramente sarà un professionista"

Il problema infortuni è per il Milan uno dei temi centrali in questo avvio di stagione e sarà motivo di indagini in questa pausa delle nazionali. Sono troppi gli stop, specialmente di natura muscolare, accusati dai giocatori della rosa di Stefano Pioli. Per capirne di più la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il preparatore atletico che fu con Capello nella Juventus di Ibrahimovic, Massimo Neri. Le sue parole.

Hai allenato un giovane, ma già forgiato a livello di personalità, Ibrahimovic ai tempi della Juventus, con Fabio Capello. Il suo carisma potrebbe risultare ausiliare al Milan in un momento buio come quello attuale?

“Non so come sarà l’Ibra non calciatore in altri ruoli, ma io conosco la persona e il professionista. Stiamo parlando di una figura ineccepibile, esemplare, che ogni mattina si sveglia per migliorarsi, sotto tutti i punti di vista, non ponendosi mai limiti. Ripeto: non sono a conoscenza di che cosa voglia fare adesso e dove, ma qualsiasi impegno assumerà, conoscerà il massimo della sua professionalità”.