MN - Nessun Primavera aggregato alla prima squadra. Ecco le alternative in difesa

Il Milan questa sera riceverà il Psg a San Siro in emergenza difensiva. Con Kjaer e Kalulu fermi ai box, e Pellegrino anche (non era comunque in lista), i rossoneri faranno affidamento alla coppia Thiaw-Tomori. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, nessun Primavera è stato aggregato da Pioli alla prima squadra in vista dell'impegno di stasera: le alternative in difesa saranno dunque il giovane Bartesaghi e Florenzi.

di Antonello Gioia