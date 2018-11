MN - Nicchi: "Abbiamo raccomandato agli allenatori di riferire ai giocatori di avere comportamenti idonei"

Marcello Nicchi, presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti nella sede della Lega Serie A, tra cui quelli dell'inviato di MilanNews.it, al termine dell'incontro tra direttori di gara e tecnici delle squadre di Serie A: "E' stata, forse, una delle riunioni più partecipate e interessanti che abbiamo fatto negli ultimi tempi, anche dovuto al fatto che c'erano tanti argomenti su cui confrontarsi. E' stato molto utile come dibattito. Nicola Rizzoli ha illustrato i dati a confronto fra la prima stagione di VAR e quello che è l'andamento tendenziale della VAR nelle prime giornate dell'attuale campionato e ne è scaturito un bel confronto. Serve alle società, ma anche a noi arbitri, perchè ascoltando le dinamiche di chi gioca a pallone siamo in grado di stilare dei referti e delle relazioni da poter inviare agli organisimi internazionali su alcuni punti che potrebbero essere all'esame delle commissioni ogni volta che modificano i regolamenti che abbiamo a disposizione. E' stata fatta una raccomandazione agli allenatori di farsi portavoce dei comportamenti che dobbiamo tenere tutti, perchè il calcio è uno spettacolo bellissimo. In Italia siamo sempre all'avanguardia su tutto e dobbiamo cercare di proteggere questa posizione di privilegio, come ha detto anche il presidente Miccichè questa mattina, perchè noi tutto sommato dobbiamo vendere bene il prodotto. E' stato raccomandato di avere comportamenti idonei, anche con riferimento agli accadimenti che purtroppo capitano sui campi più difficili e pericolosi ogni domenica, quindi evitando di prendere ammonizioni per protesta che non hanno più senso, evitare di circondare l'arbitro per richiedere con 4-5 giocatori di rivedere episodi che già l'arbitro rivisita, specificando che dev'essere il capitano, in rappresentanza della squadra, a relazionarsi con l'arbitro. Se tutto questo avviene, anche gli arbitri saranno avvantaggiati. Tra la bravura degli arbitri e la tecnologia che è sempre più fondamentale, io credo che nella domenica gli stadi si possano vedere partite da godere senza alcun tipo di tensione, che poi potrebbe portare in futuro ad abbattere quelle che sono le barriere negli stadi per renderli più moderni e più tecnologici, come siamo fortunatamente in Italia".