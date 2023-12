MN - Nicolini: "Evitare gli infortuni? Non si può. Noi allo Shaktar giochiamo e viaggiamo tanto ma finora ne abbiamo avuti solo 8"

L'infermeria del Milan, negli ultimi giorni, si sta - fortunatamente - svuotando: Kjaer e Leao vanno verso la convocazione tra Atalanta e Newcastle, Okafor punta a rientrare contro il Monza, mentre per gli altri (lungodegenti) si attendono i recuperi nel 2024. Stefano Pioli ha dichiarato di aver trovato delle migliorie al problema infortuni, probabilmente dopo aver analizzato le possibili cause di un numero così elevato di casi.

Per capirne un po' di più anche noi, la redazione di MilanNews.it ha intervistato Carlo Nicolini, preparatore atletico dello Shakthar Donetsk, il quale ha risposto da esperto ad alcune domande che addetti ai lavori e tifosi rossoneri si pongono sul tema infortuni. Ecco le sue parole:

Può essere che siano eccessivi i carichi di lavoro proposti non siano recuperabili per i tantissimi impegni?

"Sicuramente il numero di partite aumenta il rischio di infortuni, ma sono tante le squadre che giocano quanto il Milan; io guardo la mia: ogni 3-4 giorni facciamo viaggi di 12-13 ore con uno stress e tempi di recupero molto superiori alle squadre italiane e, fino ad ora, ho avuto solo 8 infortuni. Il Milan ha numeri molto superiori alle sue rivali: vuol dire che c'è qualcosa o nel sovraccarico dei lavori o nella prevenzioni, ma qui non posso dire nulla perché non conosco cosa si fa. Evitare gli infortuni, comunque, non si può". CLICCA QUI PER LEGGERE L'INTERVISTA INTEGRALE