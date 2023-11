MN - Niente "Pioli is on fire" a San Siro prima di Milan-PSG, scelta condivisa tra mister e dirigenti

vedi letture

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it nel pre partita di Milan-PSG a San Siro non verrà cantata, come di consueto, "Pioli is on fire" sulle note di Freed from desire di Gala.

Scelta condivisa da dirigenti e mister: il significato simbolico è quello di trovare nuovi stimoli, non fermarsi a ricordare le splendide emozioni del passato ma trovarne di nuove, guardando sempre avanti.

di Antonio Vitiello