MN - "No, non è un Kessie": così l'ex allenatore presenta Musah

Gigi Riccio, vice di Gennaro Gattuso al Milan e al Valencia, si è così espresso a MilanNews.it sulle caratteristiche di Musah, suo ex giocatore in terra spagnola: "No, non è un Kessie. Franck sapeva riconoscere molto di più gli spazi in cui andare a ricevere il pallone e a creare superiorità numerica. A livello tecnico, dal mio punto di vista, Kessie è superiore. Dalla sua Musah ha l’età e arriverà in un ambiente dove troverà persone che lo metteranno nelle migliori condizioni per potersi migliorare. C’è tanta qualità, sotto questo punto di vista, in chi lavora a Milanello. Pioli e il suo staff hanno migliorato sempre i giocatori che hanno avuto a disposizione e mi aspetto che lo facciano anche con Yunus".

