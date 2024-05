MN - Noé (La Voix du Nord): "Fonseca ha dei principi di gioco molto interessanti e l'ambizione di fare un salto di qualità nella sua carriera"

Paulo Fonseca è l'uomo scelto dal Milan per guidare i rossoneri per la prossima stagione. Torna in Italia dopo una parentesi di due anni al Lille. Ma come è andata la sua esperienza nel Nord della Francia. Ne abbiamo parlato col collega Sebastien Noé de La Voix du Nord. In esclusiva per MilanNews.it:

Credi che sia un profilo da Milan?

“Sì, penso che sia una buona scelta. Ha esperienza, maturata non solo in Francia ma anche in Ucraina. E conosce il campionato italiano dopo aver allenato la Roma. Ha dei principi di gioco molto interessanti e l'ambizione di fare un salto di qualità nella sua carriera. È capace di rilanciare una squadra che, credo, ha avuto difficoltà in questa stagione. E avrà ovviamente giocatori superiori a quelli che ha gestito al Lille. Dobbiamo dargli un po' di tempo a inizio stagione in modo che la squadra capisca il suo piano di gioco. E, naturalmente, la finestra di mercato sarà importante”.

I tifosi però sono perplessi, non lo ritengono un tecnico vincente

“Sì, è questo il difetto che possiamo trovargli oggi, guardando i suoi risultati. Questo è ciò che è mancato al Lille per due stagioni, nonostante partite molto importanti. È a Milano che deve superare questo traguardo”.

Tra i giocatori nel mirino del Milan c'è Jonathan David

"Jo David è uno dei giocatori più importanti del Lille da 4 anni. È il capocannoniere della squadra, ha segnato 19 gol in questa stagione. Mon è l'attaccante più spettacolare o più estetico del mondo ma segna e soprattutto ha un impegno collettivo enorme. Lavora tantissimo e ovunque in campo".