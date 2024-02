MN - Nogara: "Il ruolo del portiere è in costante evoluzione: le tecniche del futsal garantiscono qualche possibilità in più"

Mike Maignan è finito sotto la lente d'ingrandimento della critica per alcune prestazioni ben al di sotto dei suoi altissimi standard, con degli errori, quelli dovuti all'abuso della "croce", che spesso hanno portato al gol avversario. Per entrare nel dettaglio della vicenda la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Alberto Nogara, preparatore dei portieri dello Sporting Altamarca (Serie A2 Élite) con esperienze importanti anche in Serie A. Queste le sue dichiarazioni.

Secondo te, perché sempre più portieri stanno iniziando a leggere certe situazioni come nel futsal?

"Sono dell’opinione che il ruolo del portiere sia sempre e costantemente in continua evoluzione, sia a causa del progressivo cambiamento del gioco stesso che a causa dell’innovazione nei regolamenti. Detto ciò, viene da sé che si cerchi anche altrove di avere e in seguito d’inserire delle nuove innovazioni tecnico-tattiche, spesso derivanti da altri sport. In questo caso, l’inserimento di alcune tecniche specifiche derivanti dal futsal hanno dato la possibilità al nostro portiere di avere qualche scelta in più per risolvere una determinata situazione di gioco, senza sconvolgere la storica e sempre efficace tecnica individuale già esistente. Ciò ha fatto si che la tecnica del nostro numero uno non sia più una “scatola” standardizzata come avveniva in passato, ma abbia la possibilità d’incrementare il bagaglio conoscitivo del portiere stesso, che risulta sempre più fondamentale e determinante nel punteggio finale di una partita".