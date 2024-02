MN - Nogara: "Maignan, l'errore con il Bologna ha più peso sul risultato finale"

Mike Maignan è finito sotto la lente d'ingrandimento della critica per alcune prestazioni ben al di sotto dei suoi altissimi standard, con degli errori, quelli dovuti all'abuso della "croce", che spesso hanno portato al gol avversario. Per entrare nel dettaglio della vicenda la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Alberto Nogara, preparatore dei portieri dello Sporting Altamarca (Serie A2 Élite) con esperienze importanti anche in Serie A. Queste le sue dichiarazioni.

Più grave l’errore contro il Bologna o quello contro il Frosinone?

"Purtroppo sono errori che hanno il medesimo peso specifico per un portiere. Se poi guardiamo esclusivamente il risultato finale, quello di Bologna ha più peso".