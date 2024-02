MN - Nogara su Maignan: "Le sue letture sono molte buone. Deve lavorare sulla ripetizione del gesto tecnico: sono certo che lo farà"

Mike Maignan è finito sotto la lente d'ingrandimento della critica per alcune prestazioni ben al di sotto dei suoi altissimi standard, con degli errori, quelli dovuti all'abuso della "croce", che spesso hanno portato al gol avversario. Per entrare nel dettaglio della vicenda la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Alberto Nogara, preparatore dei portieri dello Sporting Altamarca (Serie A2 Élite) con esperienze importanti anche in Serie A. Queste le sue dichiarazioni.

Cosa dovrebbe correggere per rendere il gesto più efficace? Lettura o impostazione?

"Secondo me le letture sono molto buone. Dovrebbe lavorare di più sulla ripetizione del gesto tecnico specifico applicato alle varie situazioni di gioco, arrivando ad avere quei automatismi corretti in fase di esecuzione. Sono certo che i miei colleghi del Milan, che curano l’allenamento specifico di Maignan, lo faranno sicuramente".