MN - Non preoccupano le condizioni di Maignan, esami ok e situazione sotto controllo

Come riportato nel corso di queste ore sempre sul nostro sito (CLICCA QUI), non preoccupano le condizioni di Mike Maignan, uscito malconcio dal match vinto dal Milan contro il Verona al Bentegodi dopo una difficile parata su Swiderski. Per il portiere francese, in questo momento presente nel ritiro della Nazionale di Didier Deschamps, sembrerebbe tutto sotto controllo anche come confermato dagli esami effettuati, che non destano alcuna preoccupazione.

Nelle scorse ore, il ct francese Deschamps aveva parlato così in conferenza stampa del portiere rossonero: "Mike Maignan ha avuto un problema al termine dell'ultima partita del Milan, vedremo come si evolve la situazione".

Di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara