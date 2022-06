MN - Novellino: "Per fare bene in Champions il Milan ha bisogno di esperienza"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Walter Novellino, ex giocatore del Milan e vincitore con i rossoneri dello scudetto 1978/1979, ha parlato di cosa avrebbe bisogno l’attuale squadra allenata da Stefano Pioli per poter fare bene in Champions League l’anno prossimo. Novellino, in esclusiva ai nostri microfoni, ha dichiarato: “Il Milan ha bisogno di fare esperienza perché la squadra è già forte così. Non va dimenticato che ci sono tanti giovani che devono crescere e hanno la necessità di fare esperienza anche in campo europeo. Non penso servano grandi acquisti, al massimo qualche ritocco. In Champions l’esperienza fa tanto, quindi questa è la cosa di cui il Milan ha più bisogno al momento per fare bene nelle coppe”.