MN - Novellino: "Per pensare alla seconda stella, il Milan deve intanto tirarsi fuori dal pantano in cui è caduto e iniziare la risalita"

vedi letture

Doppio ex della sfida, Walter Alfredo Novellino si proietta a Napoli-Milan, sfida decisiva per le ambizioni scudetto dei partenopei e di Champions per i rossoneri.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni in esclusiva per MilanNews.it.

Con Lei il Milan vinse la stella, anno 1979. Quanto dobbiamo aspettare per la seconda?

"Egoisticamente un po' mi dispiacerebbe che la nostra stella venisse offuscata ma una squadra come il Milan giustamente deve conquistare il prima possibile la seconda e ha tutto per farlo. Deve intanto tirarsi fuori dal pantano in cui è caduto e iniziare la risalita".