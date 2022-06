MN - Novellino: "Tonali? Di lui me ne parlò Volpi già sei anni fa. Può diventare un pezzo grosso del Milan"

MilanNews.it

Raggiunto in esclusiva dalla nostra redazione, Walter Novellino, ha parlato di Sandro Tonali e del fatto che può diventare un leader del Milan negli anni a venire. Novellino ha detto: “Di Tonali me ne parlò Sergio Volpi – che io ho allenato per tanti anni alla Sampdoria – ben 6 anni fa. Lui era allenatore delle giovanili del Brescia e mi disse: “Mister c’è un giocatore che mi assomiglia ed è più forte di me”. Era Tonali. Grandissimo giocatore che gioca con la cattiveria giusta. Ha carattere e penso possa diventare un pezzo grosso non solo del Milan, ma anche della Nazionale”.