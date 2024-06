MN - Nuovo stadio a San Donato, l'assessore Mistretta: "Il progetto è calibrato per avere 70.000 posti"

Il progetto per lo stadio di San Donato si fa sempre più concreto. La Regione Lombardia ha approvato nei giorni scorsi la delibera che prevede l'adesione all'accordo di programma. Quali sono i prossimi passi? Ne abbiamo parlato con Massimiliano Mistretta, Assessore alle Opere Pubbliche e Mobilità del comune di San Donato Milanese. In esclusiva per MilanNews.it.

I dati di questa stagione parlano, solo per gli incontri di Serie A, di 72mila presenti in media per le gare casalinghe del Milan. È credibile immaginare il nuovo impianto con una capienza di almeno 70mila spettatori?

"Il progetto dello stadio a San Donato è calibrato su una capienza di 70.000 spettatori. Credo che questa ipotesi derivi proprio da studi che il Milan ha eseguito per dimensionare lo stadio ottimizzando al massimo l'intervento".