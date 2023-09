MN - Nuovo stadio Milan: confronto tra il P.I.I. approvato nel 2021 e la variante proposta

In merito al nuovo stadio che il Milan vuole costruire sull'area San Francesco a San Donato Milanese, a livello di volumetrie complessive, a fronte dei 108mila m2 SL previsti dal P.I.I. (Piano Integrato di Intervento) approvato nel 2021, la richiesta di variante consentirebbe di realizzare sugli stessi 108mila m2 SL un'area a forte e preminente vocazione sportiva, con un mix multifunzionale di strutture e servizi inserito in un contesto di 235mila m2 di verde fruibile, rispetto ai circa 80mila m2 della precedente proposta.

Ecco il confronto tra il P.I.I. approvato nel 2021 e la variante proposta (il primo dato è relativo al P.I.I. del 2021, il secondo invece è quello che riguarda la variante proposta dal club di via Aldo Rossi):

Area Intervento: 300.000 MQ vs 460.000 MQ

Volumetria SL: 108.100 MQ vs 108.100 MQ

Aree Verdi Fruibili: 80.500 MQ vs 235.000 MQ

Standard Su Area San Francesco: 100% vs 100%

Dotazioni Standard Aggiuntive: 194.000 MQ vs 320.000 MQ

Collegamento EST/OVEST: NO vs SI

Svincolo A1 Nuovo Ponte: NO vs SI

Piste Ciclabili: 1,3 KM vs 4,8 KM