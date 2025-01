MN - Oettle (CCO Milan): "La cosa che mi colpisce di più è l'entusiasmo della gente qui in Arabia"

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer del Milan, ha parlato in occasione del SFS Football Summit in corso di svolgimento a Riyadh: "La cosa che mi colpisce di più, quando vengo in quest'area, è l'entusiasmo della gente. Il Medio Oriente è una regione centrale per noi, un anno fa abbiamo aperto un ufficio a Dubai e abbiamo da tempo una partnership con Emirates. Globalizzazione vuol dire adattarsi a mercati diversi da quello in cui operi, sia dal punto di vista culturale che da quello commerciale. Ci vediamo come un brand globale, anche se le nostre radici sono in Italia: siamo il primo brand sportivo italiano negli USA, abbiamo tanti tifosi qui in Arabia Saudita ed entrambi i territori sono importanti ma diversi. L'obiettivo è essere concreti e rilevanti, ma bisogna tenere conto delle diversità locali, senza dimenticare l'importanza delle nostre radici italiane".

Prossimamente il Milan accoglierà per tre mesi al Vismara un giovanissimo calciatore in arrivo da un reality a tema calcistico organizzato dalla Serie A sul mercato asiatico. "Queste sono le iniziative che dobbiamo portare avanti, io sono tedesco e in Germania c'è sempre stato grande apprezzamento per la Serie A. Se possiamo essere parte dello sviluppo del calcio in Arabia Saudita e allo stesso tempo cercare talenti nell'area per i nostri club credo che sia un successo per tutti. Sono molto contento di questa iniziativa e spero che almeno un grande talento possa emergere".