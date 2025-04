MN - Oggi all'Arena attesi Ibra, Moncada e Kirovski. Già presente Vergine

Tutto pronto all'Arena Civica "Gianni Brera" di Milano per la finale di Coppa Italia Primavera che si giocherà oggi alle ore 15 e che vedrà protagonisti il Milan Primavera di mister Federico Guidi (leggi le sue parole alla vigilia) e il Cagliari allenato dall'ex difensore di A Fabio Pisacane. I rossoneri vanno a caccia del terzo titolo della storia in questa competizione mentre per i sardi sarebbe il primo.

Un evento importante per il club rossonero che da sempre punta molto sul settore giovanile e sulla crescita dei propri ragazzi. Per questo motivo oggi all'Arena Civica sono attesi quasi tutti i grandi dirigenti della società. Ci sarà Zlatan Ibrahimovic, che avrà anche il doppio ruolo di papà di Maximilian atteso tra i titolari, e con lui sarà presente Geoffrey Moncada. Atteso anche Jovan Kirovski, direttore sportivo del Milan Futuro. Già arrivato in zona parco Sempione il responsabile del settore giovanile Vincenzo Vergine che parteciperà all'evento sul calcio giovanile organizzato questa mattina in Arena.