MN - Okafor domani negli States: Chukwueze, nelle prossime ore definiti i dettagli

Una due giorni all'attacco per il Milan, in tutti i sensi, che ha portato in Italia Noah Okafor. Il centravanti svizzero classe 2000, in arrivo dal Salisburgo, sta svolgendo in questi minuti le visite mediche (QUI il video del suo arrivo): la sua giornata continuerà con l'idoneità al Centro Ambrosiano e poi la firma a Casa Milan. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, la nuova punta rossonera domani si metterà in viaggio per gli Stati Uniti, dove raggiungerà i suoi nuovi compagni in tournée.

In dirittura d'arrivo anche l'affare Samuel Chukwueze: l'accordo, come anticipato ieri sera (CLICCA QUI), è stato trovato tra Milan e Villarreal sulla base di un'offerta da 20 milioni più 8 di bonus. Le prossime ore serviranno ai club per definire i dettagli dell'operazione complessiva e preparare l'apposita documentazione.

di Antonio Vitiello