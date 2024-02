MN - Ordine: "Andava preso anche un centrocampista con caratteristiche alla Krunic"

vedi letture

Nella giornata di ieri si è chiusa la finestra invernale di calciomercato, con il Milan che ha messo a segno due soli “colpi”: il ritorno alla base di Matteo Gabbia e Filippo Terracciano dall’Hellas Verona.

Quindi, nonostante le richieste di mister Stefano Pioli, non sono arrivati né un altro difensore e né un centrocampista. La redazione di MilanNews.it ha intervistato Franco Ordine, noto giornalista, per commentare quanto successo. Queste le sue dichiarazioni:

Serviva anche un centrocampista?

“Andava fatto un giocatore con caratteristiche alla Krunic, per capirci. Che però non invalida il ragionamento per la prossima estate. Queste erano le esigenze ed è stata fatta una valutazione di questo tipo: visto che da una parte il terzo posto non è in discussione e dall’altra parte lo Scudetto è lontanissimo allora hanno preferito rinviare a giugno eventuali interventi sul mercato”.