MN - Ordine: "Cosa si può fare per evitare che la squadra respiri il clima ostile della tifoseria?"

Crollo totale del Milan, ora 9° in classifica e fuori da tutto. Una via crucis che è di fatto iniziata in estate, con i problemi legati alla scelta dell'allenatore e che è proseguita dalla prima giornata di campionato, fino al punto più basso toccato contro la Lazio in quella che è stata la terza sconfitta consecutiva. Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, il noto giornalista Franco Ordine ci dice la sua:

Di seguito un estratto dell'intervista:

È giusto continuare con Conceiçao?

"Poiché c'è poco da salvare, tranne la Coppa Italia, a questo punto lo capiscono solo loro che vivono il Milan 24 ore al giorno se è ancora in grado di cavare fuori qualcosa di buono. L'unica cosa da chiarire e capire è: cosa si può fare in questo momento per evitare che la squadra continui a respirare il clima ostile della tifoseria che incide incredibilmente sul rendimento?".

Da Fonseca a Conceiçao, sembra che ci sia un problema di gestione di una rosa di qualità ma che dimostra di non essere squadra. Vede un gruppo disunito?

"Non credo e non vedo una squadra disunita. Secondo me è una squadra che non ha bene in testa i quattro punti cardinali del suo gioco. Questo è il suo vero deficit. E dall'altra parte incidono gli errori clamorosi e ripetuti dei singoli. Musah che pasticcia per l'ennesima volta, Pavlovic che fa rimanere la squadra in dieci, Maignan che fa quell'uscita che causa il rigore quando Isaksen aveva già perso il pallone. Per questo dico che analizzando la situazione a freddo non si può dire che la colpa sia solo e soltanto della società, dell'allenatore o della squadra".