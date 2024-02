MN - Ordine: "Ho grandi dubbi onestamente dell'utilità dell'operazione Terracciano"

Nella giornata di ieri si è chiusa la finestra invernale di calciomercato, con il Milan che ha messo a segno due soli “colpi”: il ritorno alla base di Matteo Gabbia e Filippo Terracciano dall’Hellas Verona.

Quindi, nonostante le richieste di mister Stefano Pioli, non sono arrivati né un altro difensore e né un centrocampista. La redazione di MilanNews.it ha intervistato Franco Ordine, noto giornalista, per commentare quanto successo. Queste le sue dichiarazioni:

Pensando alle parole di Pioli quale può essere un bilancio sul mercato? “

Il bilancio è anonimo, negativo, per niente di prospettiva. Hanno fatto un’operazione, che è quella di Terracciano, della quale onestamente ho grandi dubbi sull’utilità. Quella che invece sembrava molto debole come carta per ora, dal punto di vista del rendimento, mi sembra invece molto utile: parliamo di Gabbia. Pensavo e penso ancora che andava fatto uno sforzo per dare garanzia alla difesa perché da qui a quando rientrano Thiaw e Tomori devono fare un voto alla Madonna degli infortuni perché se capita un infortunio si torna nuovamente in difficoltà”.